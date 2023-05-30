Табачная компания решила отказаться от сигарет

FT: Philip Morris анонсировала постепенный отказ от производства традиционных сигарет

Одна из крупнейших табачных компаний Philip Morris International (PMI) анонсировала постепенный отказ от производства традиционных сигарет в пользу менее вредных для здоровья продуктов. Об этом заявил директор компании Яцек Ольчак в интервью Financial Times.

Руководитель PMI признался, что это решение вызвано желанием вернуть инвесторов, многие из которых стали отказываться от покупки акций табачной компании на фоне распространения стандартов ESG. Он отметил, что альтернативные линейки паровых никотиновых систем помогают компании соблюдать стратегию устойчивого развития. На долю таких продуктов (в том числе IQOS) в прошлом году пришлось около трети доходов компании, добавил Ольчак.

ESG — это совокупность характеристик компании, определяющих ее вовлеченность в решение экологических, социальных и управленческих проблем. Этот набор стандартов социально ответственные инвесторы используют для проверки потенциальных вложений на соответствие стандартам устойчивого развития.

Многие крупные фонды и управляющие активами, включая Robeco и Candriam, в последние годы стремились избавиться от своих миллиардных инвестиций в акции табачных компаний. Теперь же, по словам Ольчака, некоторые из них возобновили сотрудничество с Philip Morris после введения новой политики. На вопрос, можно ли будет в будущем отнести

PMI к акциям ESG-компаний из-за отказа от сигарет, директор компании ответил утвердительно.

В прошлом году PMI продала 621 миллиард сигарет по всему миру, в основном благодаря росту поставок на такие рынки, как Индонезия, Турция и Египет. При этом табачная компания поставила себе цель к 2025 году получать половину доходов от менее опасной продукции.

Ранее глава PMI заявил, что переговоры о продаже российского бизнеса табачного гиганта зашли в тупик. Ольчак сказал, что компания вела переговоры с тремя серьезными потенциальными покупателями. При этом Philip Morris скорее оставит свой бизнес в России, чем продаст его на невыгодных условиях, отметил Ольчак.