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19:05, 30 мая 2023Путешествия

Путешественница едва не лишилась отпуска из-за «горячей фотографии» в паспорте

The Sun: туристку заподозрили в фальсификации паспорта из-за слишком удачной фотографии

Кадр: @alishamarie / TikTok

В аэропорту Лос-Анджелеса путешественница едва не лишилась отпуска из-за слишком «горячей фотографии» в паспорте. Об этом она рассказала в соцсетях, на ее историю обратило внимание The Sun.

По данным издания, сотрудники паспортного контроля заподозрили Алишу Мари (Alisha Marie) в подделке паспорта, поскольку она не была похожа на себя на снимке. Туристка уточнила, что из-за слишком удачного снимка могла пропустить поездку в Стамбул. Тем не менее, ей удалось убедить сотрудников аэропорта в достоверности фотографии.

«Вот почему вам не стоит делать горячие фотографии для своих паспортов», — объяснила девушка в соцсетях. В комментариях пользователи посмеялись над случившимся и рассказали об аналогичных ситуациях из своей жизни.

Ранее специалист по безопасности в страховой компании World Travel Protection Фрэнк Харрисон (Frank Harrison) назвал туристам предметы первой необходимости для путешествий на случай непредвиденных ситуаций и форс-мажоров. В первую очередь эксперт посоветовал путешественникам, планирующим поездку за границу, брать с собой сканы паспортов и виз.

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    Зарина Дзагоева
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