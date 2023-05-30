Путешественница едва не лишилась отпуска из-за «горячей фотографии» в паспорте

The Sun: туристку заподозрили в фальсификации паспорта из-за слишком удачной фотографии

В аэропорту Лос-Анджелеса путешественница едва не лишилась отпуска из-за слишком «горячей фотографии» в паспорте. Об этом она рассказала в соцсетях, на ее историю обратило внимание The Sun.

По данным издания, сотрудники паспортного контроля заподозрили Алишу Мари (Alisha Marie) в подделке паспорта, поскольку она не была похожа на себя на снимке. Туристка уточнила, что из-за слишком удачного снимка могла пропустить поездку в Стамбул. Тем не менее, ей удалось убедить сотрудников аэропорта в достоверности фотографии.

«Вот почему вам не стоит делать горячие фотографии для своих паспортов», — объяснила девушка в соцсетях. В комментариях пользователи посмеялись над случившимся и рассказали об аналогичных ситуациях из своей жизни.

Ранее специалист по безопасности в страховой компании World Travel Protection Фрэнк Харрисон (Frank Harrison) назвал туристам предметы первой необходимости для путешествий на случай непредвиденных ситуаций и форс-мажоров. В первую очередь эксперт посоветовал путешественникам, планирующим поездку за границу, брать с собой сканы паспортов и виз.