Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Эксперт по безопасности назвал предметы первой необходимости для путешествий

Туристам посоветовали брать в путешествия сканы паспортов и виз на случай форс-мажоров

Фото: Anete Lūsiņa / Unsplash

Специалист по безопасности в страховой компании World Travel Protection Фрэнк Харрисон (Frank Harrison) назвал туристам предметы первой необходимости для путешествий на случай непредвиденных ситуаций и форс-мажоров. Об этом сообщает The Mirror.

В первую очередь эксперт посоветовал путешественникам, планирующим поездку за границу, брать с собой сканы паспортов и виз. «Если вы сохраните фото документов на своем гаджете и потеряете доступ, печатные копии могут пригодиться в кризисных или чрезвычайных ситуациях, особенно при эвакуации», — объяснил он.

Материалы по теме:
Вписаться в бюджет Шесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах
Вписаться в бюджетШесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах
12 апреля
Экономим на шпалах 10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде
Экономим на шпалах10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде
15 июня

Кроме того, в путешествиях необходимо иметь пауэрбанк для зарядки электронных устройств, фонарик и запасные сим-карты. «Две сим-карты дадут вам доступ к разным сетям, особенно в менее развитых регионах, где услуги передачи данных ненадежны или недоступны», — уточнил Харрисон.

Наиболее важными предметами в поездке, по мнению эксперта, являются аптечка с лекарствами «на все случаи жизни», запасные банковские карты и наличные деньги, которых хватит на обратный билет или выезд из страны в безопасное место.

Ранее в апреле иностранных путешественников призвали избегать поездок в Мьянму после того, как страну охватила волна протестов и беспорядков. Председатель Бирманской гуманитарной миссии Майкл Ишервуд считает, что в нынешних условиях туристам опасно посещать страну из-за участившихся случаев арестов, терактов, поджогов деревень, изнасилований и внесудебных казней.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Песков заявил о значительных потерях России на Украине
Правоохранителей призвали оценить нападение на главреда «Новой газеты»
В России оценили последствия антикризисного закона о стройках
Гинекологи перечислили четыре причины ложноположительного теста на беременность
Общество «Знание» запустит серию онлайн-марафонов «Новые горизонты»
ФСБ уличила российских полицейских во взятках от ритуальщиков
Россия заявила о монополизации СПЧ ООН
Политику Бориса Джонсона раскритиковали из-за роста цен на электричество
Описана опасность поддельных зарядок для iPhone
Женщина потребовала провести тест на отцовство из-за цвета глаз внучки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.