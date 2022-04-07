Эксперт по безопасности назвал предметы первой необходимости для путешествий

Туристам посоветовали брать в путешествия сканы паспортов и виз на случай форс-мажоров

Специалист по безопасности в страховой компании World Travel Protection Фрэнк Харрисон (Frank Harrison) назвал туристам предметы первой необходимости для путешествий на случай непредвиденных ситуаций и форс-мажоров. Об этом сообщает The Mirror.

В первую очередь эксперт посоветовал путешественникам, планирующим поездку за границу, брать с собой сканы паспортов и виз. «Если вы сохраните фото документов на своем гаджете и потеряете доступ, печатные копии могут пригодиться в кризисных или чрезвычайных ситуациях, особенно при эвакуации», — объяснил он.

Кроме того, в путешествиях необходимо иметь пауэрбанк для зарядки электронных устройств, фонарик и запасные сим-карты. «Две сим-карты дадут вам доступ к разным сетям, особенно в менее развитых регионах, где услуги передачи данных ненадежны или недоступны», — уточнил Харрисон.

Наиболее важными предметами в поездке, по мнению эксперта, являются аптечка с лекарствами «на все случаи жизни», запасные банковские карты и наличные деньги, которых хватит на обратный билет или выезд из страны в безопасное место.

Ранее в апреле иностранных путешественников призвали избегать поездок в Мьянму после того, как страну охватила волна протестов и беспорядков. Председатель Бирманской гуманитарной миссии Майкл Ишервуд считает, что в нынешних условиях туристам опасно посещать страну из-за участившихся случаев арестов, терактов, поджогов деревень, изнасилований и внесудебных казней.