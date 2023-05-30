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04:39, 30 мая 2023Культура

Режиссер скандального «Последнего искушения Христа» встретился с Папой Римским

Скорсезе встретился с Папой Римским после объявления о планах снять фильм об Иисусе Христе
Мартин Скорсезе

Мартин Скорсезе . Фото: Eric Gaillard / Reuters

Американский режиссер и продюсер Мартин Скорсезе встретился с Папой Римским после объявления о планах снять еще один фильм об Иисусе Христе. Об этом сообщает Fox News.

Картина станет второй в карьере режиссера после скандальной драмы «Последнее искушение Христа» 1988 года. Главную роль в фильме сыграл актер Уиллем Дефо.

Скорсезе и его супруга Хелен Моррис встретились с Папой Римским на конференции, организованной католическим изданием Чивильта каттолика и Джорджтаунским университетом. На встрече режиссер и его супруга пожали руку понтифику.

В апреле сообщалось, что у Скорсезе захотели отсудить полмиллиона долларов за невыпущенный фильм о Второй мировой войне. По данным Bloomberg идет о денежных средствах, полученных кинематографистом на продюсирование картины «Операция Fortitude» (операцию с таким кодовым названием проводили союзники перед высадкой во Франции в 1944 году).

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    Марина Совина
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