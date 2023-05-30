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11:52, 30 мая 2023Мир

В России описали будущее отношений с Турцией после переизбрания Эрдогана

Посол России: Москва и Анкара продолжат развивать сотрудничество после избрания Эрдогана
СюжетВыборы в Турции

Фото: Hannah McKay / Reuters

Москва и Анкара продолжат развивать взаимовыгодное сотрудничество после повторного избрания Реджепа Тайипа Эрдогана президентом Турции. Так будущее двусторонних отношений описал посол России в Турции Алексей Ерхов, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат напомнил, что у двух стран сохраняется «много проектов, много идей и много планов», включая газовый хаб и дальнейшее строительство атомной электростанции «Аккую». «Так что на вопрос: "Что будет дальше?", мы имеем все основания ответить: будем работать. Мы должны спокойно делать свое дело на благо наших стран и народов», — заявил Ерхов на сессии дискуссионного клуба «Валдай».

При этом дипломат указал на высокий запрос на перемены в турецком обществе. По его словам, в новом составе турецкого парламента и правительства появится много новых лиц.

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28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, набравший свыше 52 процентов. В ходе обращения к сторонникам политик заявил, что народ на ближайшие пять лет передал ему и его администрации ответственность за управление страной.

В этот же день президент России Владимир Путин поздравил турецкого коллегу с победой на выборах, отправив ему телеграмму. Российский лидер отметил, что победа Эрдогана — закономерный результат самоотверженной работы политика. На следующий день, 29 мая, политики пообщались по телефону.

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    Валентина Шварцман
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