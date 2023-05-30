Неизвестный сделал Ольге Бузовой предложение

StarHit: неизвестный молодой человек сделал предложение руки и сердца Ольге Бузовой

Неизвестный молодой человек сделал предложение руки и сердца певице и телеведущей Ольге Бузовой. Об этом сообщает StarHit.

На опубликованных кадрах мужчина встает на одно колено перед ведущей с изображением кольца на экране телефона. По словам очевидцев, событие произошло на съемках одного из проектов, который ведет Бузова.

На видео певица выглядит удивленной в то время, как окружающие выкрикивают слово «выходи». При этом публично Бузова ничего не ответила молодому человеку.

Ранее телеведущая призналась, что не занималась сексом два года. По словам артистки, последний раз интим в ее жизни был в 2021 году. Она также отметила, что это не основная составляющая ее жизни.