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11:50, 30 мая 2023Культура

Неизвестный сделал Ольге Бузовой предложение

StarHit: неизвестный молодой человек сделал предложение руки и сердца Ольге Бузовой

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Неизвестный молодой человек сделал предложение руки и сердца певице и телеведущей Ольге Бузовой. Об этом сообщает StarHit.

На опубликованных кадрах мужчина встает на одно колено перед ведущей с изображением кольца на экране телефона. По словам очевидцев, событие произошло на съемках одного из проектов, который ведет Бузова.

На видео певица выглядит удивленной в то время, как окружающие выкрикивают слово «выходи». При этом публично Бузова ничего не ответила молодому человеку.

Ранее телеведущая призналась, что не занималась сексом два года. По словам артистки, последний раз интим в ее жизни был в 2021 году. Она также отметила, что это не основная составляющая ее жизни.

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    Варвара Кошечкина
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