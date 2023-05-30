Прокуратуры Москвы и Подмосковья взяли на контроль расследование падения дронов

ГП: прокуратуры Москвы и Подмосковья контролируют расследование падения БПЛА в столице

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что прокуратуры Москвы и Московской области контролируют расследование падения дронов на здания в столице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Краснов поручил прокурору Троицкого и Новомосковского административных округов Николаю Красикову, прокурорам Юго-Западного административного округа Максиму Кисилеву и Западного административного округа Андрею Данилову координировать работу правоохранительных органов и специальных служб на месте происшествия в Москве. А в Подмосковье контролируют работу Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин и Красногорский городской прокурор Сергей Молочков.

Утром 30 мая стало известно об атаке беспилотников на Москву. По последним данным, были повреждены три дома в столице. Сначала произошел взрыв в многоэтажке в Новомосковском округе на улице Атласова. Затем на Профсоюзной улице в жилой дом врезался беспилотник, он попал в окно квартиры на 16-м этаже. Впоследствии стало известно о повреждении дома на Ленинском проспекте. В Московской области происшествия зафиксированы в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе.