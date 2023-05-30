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21:12, 30 мая 2023Мир

Эстония призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону

Премьер Эстонии Каллас призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону до 2,5% от ВВП
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Tomas Tkacik / Globallookpress.com

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас провела встречу с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли, в ходе которой обратилась к странам НАТО с призывом увеличить расходы на оборону до двух процентов от ВВП, сообщает РИА Новости.

«Для реализации согласованных действий по укреплению НАТО и параллельной дальнейшей поддержки Украины крайне важно достичь в Вильнюсе договоренности о том, что расходы на оборону всех союзников сразу увеличатся до 2% от ВВП», — заявила она.

Каллас подчеркнула, что в дальнейшем расходы должны быть увеличены до 2,5 процента от ВВП. По ее словам, к 2030 году инвестиции Таллина в национальную оборону возрастут до 3% от ВВП.

Помимо этого, эстонский премьер отметила необходимость вступления Украины в НАТО после того, как на территории страны завершится военный конфликт.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к министрам иностранных дел стран-участниц НАТО, а также призвал обеспечить гарантии безопасности на пути республики в альянс.

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    Марина Совина
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