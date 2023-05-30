Названо неожиданное влияние санкций на элитное жилье в Москве

«Метриум»: на фоне санкций спрос на элитное жилье в Москве вырос

На фоне масштабного введения санкций доля региональных покупателей элитного жилья в Москвы выросла в два раза за год. Такие данные приводят аналитики компании «Метриум» в своем исследовании, пишут «Известия».

Спрос, по данным специалистов, увеличился из-за роста бизнеса, связанного с импортозамещением и госзаказом. «До введения масштабных санкций доля клиентов не из Москвы на первичном рынке столичного жилья составляла 20-25 процентов, а за последующий год этот показатель достиг 50 процентов», — уточнили в «Метриуме».

Средний бюджет сделки с квартирами или апартаментами у покупателей из регионов в этом сегменте, по оценкам специалистов, достиг 60 миллионов рублей. Кроме того, региональные покупатели приобретают высокобюджетные дома — в этом случае они тратят 100-200 миллионов рублей.

«Клиенты приезжают из разных регионов, не только связанных с нефтегазовым комплексом, как прежде. География покупателей расширилась от Сочи до Новосибирска и Владивостока. Растет доля клиентов из промышленных и металлургических регионов — Курска, Екатеринбурга, Саратова, Липецка», — пояснила коммерческий директор Regions Development Лиля Арцибашева.

По словам экспертов, чаще всего таких клиентов интересуют квартиры площадью от 45 до 99 квадратных метров, которые стоят от 17 до 38 миллионов рублей. В «Метриуме» отметили, что сделки проходят в основном на первичном рынке недвижимости.

«Основной мотив крупных региональных покупателей — инвестиционный. Для них московская недвижимость в высоком сегменте рынка — это сохранение капитала, заработанного в регионах в их бизнесе. Они рассчитывают долго владеть этой недвижимостью, часто покупают несколько квартир, в том числе для детей», — добавил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

При этом самые дорогие сделки с элитными новостройками совершают чаще всего москвичи — из 20 крупнейших покупок за последний год только три были совершены выходцами из регионов, подчеркнули специалисты.

Ранее сообщалось, что в Москве вырос спрос и на аренду элитного жилья. По данным экспертов, это произошло на фоне возвращения в столицу релокантов. По той же причине резко сократилось предложение в этом сегменте — с января по май с рынка ушло 34 процента элитных квартир.