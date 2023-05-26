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15:24, 26 мая 2023Среда обитания

Из-за возврата релокантов в Москве вырос спрос на дорогое жилье

Intermark Real Estate: спрос на аренду элитного жилья в Москве вырос на 11 процентов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

С января по май спрос на аренду элитного жилья в Москве вырос на 11 процентов, а в годовом выражении — на 28 процентов. Интерес к столичному дорогому жилью увеличился из-за возвращения релокантов, передает РБК со ссылкой на данные агентства Intermark Real Estate.

По словам экспертов, в преддверии летнего сезона часть россиян возвращается из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Турции и Таиланда. Из-за этого не только вырос спрос, но и снизилось предложение — с января по май с рынка ушло 34 процента элитных квартир.

Директор департамента аренды Intermark Real Estate Елена Куликова рассказала, что некоторые россияне живут на две страны. Часть из них временно возвращается в свои квартиры, убирая их с рынка. Другие предпочитают найти себе другое жилье, чтобы не разрывать контракт с арендаторами собственного.

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Рост спроса на аренду дорогого жилья в Москве привел к повышению ставок. В начале мая средний бюджет предложения составил 337 тысяч рублей в месяц — это на пять процентов выше, чем в начале 2023 года. Кроме повышения активности на рынке, на ценах сказался и постепенный отказ от скидок.

В мае сообщалось, что россияне стали чаще покупать дорогое жилье. По итогам первого квартала текущего года на рынке новостроек выросла доля сделок с объектами за 10-15 миллионов рублей.

Александра Качан
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