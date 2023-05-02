Россияне стали чаще покупать дорогое жилье

ВТБ: доля сделок с жильем за 10-15 млн рублей выросла до 17%

За год в структуре спроса россиян на жилье произошли изменения — в стране стали чаще покупать более дорогое жилье. Об этом говорится в исследовании экспертов ВТБ, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

На рынке новостроек по итогам первого квартала 2023 года упала доля сделок с жильем стоимостью до 10 миллионов рублей — с 85 процентов в начале 2022 года до 74 процентов. При этом выросла доля сделок с объектами за 10-15 миллионов: в прошлом года на них приходилось 9 процентов, а в нынешнем — 17 процентов. Рост также отмечен в сегментах 15-20 миллионов и свыше 20 миллионов: их доли выросли на 2,6 процентных пункта (до 5,4 процента) и на 0,8 процентных пункта (до 3,5 процента) соответсвенно.

На вторичном рынке жилье значительных изменений не произошло. По итогам января-марта 2023 года доля сделок с жильем стоимостью до 10 миллионов рублей оказалась на уровне 92 процентов — всего на 1 процентный пункт ниже показателя аналогичного периода 2022 года. На недвижимость за 10-15 миллионов пришлось 5 процентов сделок (плюс 0,6 процентных пункта), на жилье за 15-20 миллионов — 0,6 процента (плюс 0,4 процентных пункта), а на объекты дороже — 0,2 процента, как и в прошлом году.

По словам заместителя начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадима Пахаленко, структура спроса поменялась на фоне значительной корректировки цен на первичном рынке жилья. В будущем эксперты ожидают постепенную стагнацию цен на квартиры в новостройках, связанную с уходом от «околонулевой» ипотеки. «В результате разрыв между стоимостью строящихся и готовых объектов будет сокращаться, а рынок недвижимости принимать все более сбалансированные черты», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в марте спрос на элитные новостройки Москвы вырос в 2,5 раза относительно февраля. За месяц на столичном рынке высокобюджетного нового жилья было заключено 70 сделок — на 156 процентов больше, чем в предыдущем месяце.