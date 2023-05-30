Санду поприветствовала санкции ЕС против граждан Молдавии

Президент Молдавии Санду поприветствовала санкции ЕС против четырех молдаван

Президент Молдавии Майя Санду поприветствовала санкции Европейского союза (ЕС) против четырех молдаван. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению президента, эти граждане виновны в дестабилизации положения в республике и предательстве интересов Молдавии. «Европейский союз помогает нам остановить тех, кто хочет дестабилизировать страну и заблокировать наше будущее», — заявила Санду.

Ранее стало известно, что под санкции ЕС попали лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор, вице-председатель «Шор» Марина Таубер, олигарх Владимир Плахотнюк и глава партии «Строим Европу дома» Георгий Кавкалюк.