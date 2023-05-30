Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:44, 30 мая 2023Бывший СССР

Санду поприветствовала санкции ЕС против граждан Молдавии

Президент Молдавии Санду поприветствовала санкции ЕС против четырех молдаван
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду поприветствовала санкции Европейского союза (ЕС) против четырех молдаван. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению президента, эти граждане виновны в дестабилизации положения в республике и предательстве интересов Молдавии. «Европейский союз помогает нам остановить тех, кто хочет дестабилизировать страну и заблокировать наше будущее», — заявила Санду.

Ранее стало известно, что под санкции ЕС попали лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор, вице-председатель «Шор» Марина Таубер, олигарх Владимир Плахотнюк и глава партии «Строим Европу дома» Георгий Кавкалюк.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей Белгородской области
    Врач назвал простой способ продлить жизнь
    Язык Хлои Кардашьян на новом фото стал предметом шуток в сети
    Четырех российских полицейских осудили за вымогательства у наркоманов
    США потребовали от Приштины вывести полицию с севера Косово
    Байден допустил передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS
    Санду поприветствовала санкции ЕС против граждан Молдавии
    Зеленский заявил о трудностях разговора с Путиным
    Беспилотник с боеприпасом взорвался в приграничном российском регионе
    Стилист Лисовец призвал россиян одеваться по-деревенски
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.