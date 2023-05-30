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18:13, 30 мая 2023Бывший СССР

ЕС ввел санкции против молдавских оппозиционеров

ЕС ввел санкции против членов оппозиции Молдавии за дестабилизацию ситуации в стране

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против некоторых членов оппозиции Молдавии за дестабилизацию ситуации в республике. Об этом говорится в «Официальном журнале ЕС».

Ограничения Евросоюза затронули лидера оппозиционной в Молдавии партии «Шор» Илана Шора, вице-председателя указанного политического объединения Марину Таубер, молдавского олигарха Владимира Плахотнюка и главу партии «Строим Европу дома», бывшего заместителя главы Генерального комиссариата полиции республики Георгия Кавкалюка. Кроме того, санкции были введены в отношении российского предпринимателя Игоря Чайки.

«Союз остается непоколебимым в своей поддержке Республики Молдова и ее устойчивости, безопасности, стабильности экономики и энергоснабжения перед лицом дестабилизирующей деятельности внешних субъектов. Учитывая ситуацию в Республике Молдова, совет считает, что пять человек должны быть добавлены в санкционный список», — заявили в Евросоюзе.

Ранее постоянные представители стран-членов ЕС согласовали первый список персональных санкций против граждан страны в контексте режима ограничений «за дестабилизацию ситуации в Молдавии». Сообщалось, что Брюссель введет санкции в отношении политика Илана Шора.

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    Кристина Есикова
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