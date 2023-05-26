Евросоюз согласовал персональные санкции против граждан Молдавии

РИА Новости: ЕС утвердит санкции против граждан Молдавии для давления на ситуацию в стране

Постоянные представители стран-членов Европейского союза (ЕС) согласовали первый список персональных санкций против граждан Молдавии в контексте режима ограничений «за дестабилизацию ситуации в Молдавии», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе.

«Санкции будут опубликованы после принятия формального решения на заседании Совета по общим делам ЕС во вторник (30 мая — прим. «Ленты.ру»)», — сказал источник в ЕС.

Ранее стало известно, что Брюссель введет санкции в отношении пяти граждан Молдавии, в том числе политика Илана Шора, бизнесмена Владимира Плахотнюка, а также вице-председателя партии «Шор» Марины Таубер за поддержку России.

