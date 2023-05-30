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13:24, 30 мая 2023Из жизни

Акула откусила ногу туристке

Fox News: в США акула напала на туристку и откусила ей ногу

Фото: Martin Prochazkacz / Shutterstock / Fotodom

22-летняя туристка из штата Коннектикут, США, приехавшая на отдых на остров Провиденсьялес архипелага Теркс и Кайкос, пережила нападение акулы и лишилась ноги. Об этом сообщает Fox News.

24 мая девушка вместе с подругой плавала под водой с маской и дыхательной трубкой, когда на нее напала акула. Согласно заявлению полиции, один из сотрудников курорта, на котором отдыхала туристка, позвонил в службу спасения и рассказал о произошедшем. «Сотрудник сообщил, что акула откусила ей ногу», — говорится в заявлении.

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Вскоре на место происшествия прибыла полиция и бригада скорой помощи. Девушку доставили в больницу в критическом состоянии. О том, как пострадавшая чувствует себя через несколько дней после нападения, не сообщается.

Ранее стало известно, что в США полутораметровая акула дважды напала на 13-летнюю девочку и нанесла ей серьезные травмы. Пострадавшей наложили 19 швов после укусов живота, руки и ноги.

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    Алиса Удовик
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