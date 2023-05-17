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11:24, 17 мая 2023Из жизни

13-летняя девочка отбилась от полутораметровой акулы

WPLG: в США акула дважды напала на девочку и нанесла ей серьезные травмы

Фото: Marcelo Cidrack / Unsplash

В штате Флорида, США, полутораметровая акула дважды напала на 13-летнюю Эллу Рид и нанесла ей серьезные травмы. Об этом сообщает WPLG.

Девочка вместе с подругой сидела на мелководье возле пляжа, когда почувствовала резкую боль в боку. Оказалось, что в ее живот вцепилась акула. Девочка ударила хищницу, и та отступила, однако спустя несколько мгновений снова набросилась на нее. «Акула не оставляла меня в покое, поэтому мне пришлось задействовать руку и кисть, чтобы отбиться. В результате она схватила мою руку и палец», — рассказывает Рид.

Девочке удалось освободиться во второй раз. После того как хищник снова приблизился к Рид, она позвала на помощь мать и брата, отдыхавших неподалеку. По словам матери, она была шокирована, когда увидела акулу, плавающую около ее дочери. «Это было безумие. Рид была практически с головы до ног в крови», — говорит женщина.

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Рид срочно доставили в больницу, где ей наложили 19 швов после укусов в живот, руку, палец и колено. Пострадавшая заявила, что не чувствовала боль, так как находилась в состоянии шока.

По словам девочки, нападение совершила тупорылая акула длиной около полутора метров.

Несмотря на произошедшее, Рид сказала, что гордится своими шрамами, так как знает, что все могло обернуться гораздо хуже. «Вода была прозрачной. Никогда не знаешь, когда произойдет что-то подобное», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что акула напала на мужчину, занимавшегося подводной охотой у берегов американского штата Флорида. Спасатели оказали помощь пострадавшему и организовали его транспортировку на вертолете в медицинский центр.

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Алиса Удовик
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