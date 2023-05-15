Акула укусила за ногу подводного охотника

Fox 35: акула напала на охотившегося с гарпуном мужчину и укусила его за ногу

Акула напала на мужчину, занимавшегося подводной охотой у берегов американского штата Флорида. Об этом сообщает Fox 35.

22-летний Итан Уайлдер и его друг охотились на рифах у архипелага Флорида-Кис. Подстрелив гарпуном очередную рыбу, мужчина направился к поверхности. В этот момент к нему подплыла акула и укусила за ногу.

Спасатели доставили пострадавшего на берег и организовали его транспортировку на вертолете в медицинский центр в Майами. Состояние американца оценивается как удовлетворительное.

В Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды напомнили, что укусы акул крайне маловероятны, но все же случаются. Чтобы их избежать, специалисты рекомендуют плавать группами, соблюдать осторожность при нахождении в воде в темное время суток и избегать ношения блестящих украшений.

Ранее сообщалось, что любитель серфинга из Кейптауна, ЮАР, сумел сохранить хорошее настроение после того, как его укусила акула во время катания возле пляжа в городе Джеффрис-Бей. Прибывшие на место происшествия спасатели помогли обработать рану после укуса, после чего мужчину госпитализировали.

