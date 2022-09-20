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Первый полицейский стаффордширский терьер в Великобритании вышел на пенсию

Первый в Великобритании полицейский стаффорд вышел на пенсию спустя восемь лет службы

Фото: RSPCA

В Великобритании самка стаффордширского терьера, которая стала первой полицейской собакой-ищейкой этой породы, вышла на пенсию после восьми лет службы. Об этом сообщает Metro.

В 2013 году инспектор Королевского общества защиты животных нашел собаку на улице. Он передал ее в приют, где животное назвали Стеллой. Вскоре куратор приюта Сью Дикс заметила, что собака обладает незаурядными способностями — она любила играть с мячом и мастерски его находила. «Я прятала его в самых разных местах, и она всегда находила его», — вспоминает Дикс.

Куратор решила рассказать о Стелле своим знакомым в полиции, которые набирали собак на службу. В 2014 году констебль Клэр Тодд взяла собаку на обучение. Стеллу научили находить наркотики, деньги, а также оружие и боеприпасы. Уже на следующий день после получения квалификации собака смогла найти 200 фунтов стерлингов, которые были спрятаны в ящике стола.

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Стелла работала с Тодд в паре с еще одной собакой, немецкой овчаркой по кличке Квест. Всего она прослужила в полиции восемь лет и 17 сентября вышла на пенсию. Перед этим констебль отвезла Стеллу на встречу с Дикс, благодаря которой стаффордширский терьер стала служебной собакой. «Это здорово, что полиция рискнула взять ее — она не типичная полицейская собака, но она все делала как надо», — подчеркнула Дикс.

Теперь Стелла стала питомицей Тодд. Иногда она помогает обучать новых собак. «Ей пора расслабиться на диване и получать все, что она хочет, ведь она отдала восемь лет жизни полиции и обществу. Я так горжусь ею, у нее была невероятная карьера», — заключила констебль.

Ранее сообщалось, что в Великобритании собака-спасатель вышла на пенсию и получила награду за 11 лет службы в горах. Вместе со своим куратором Джоном Лидбеттером она занималась поиском пропавших людей.

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Евгения Черкасова
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