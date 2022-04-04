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Проработавшую в горах 11 лет собаку-спасателя наградили после выхода на пенсию

16-летняя собака-спасатель вышла на пенсию и получила орден за 11 лет службы в горах

Кадр: PDSA

В Великобритании собака-спасатель вышла на пенсию и получила награду за 11 лет службы в горах. Об этом сообщает Metro.

16-летняя бордер-колли по кличке Скай за 11 лет службы приняла участие в 200 спасательных операций в британском регионе Озерный край. Вместе со своим куратором Джоном Лидбеттером она занималась поиском пропавших людей.

За годы службы Скай наградили орденом PDSA — ведущей ветеринарной благотворительной организации Великобритании. Собака стала 36-м животным, получившим орден. «Скай значит для меня все, она мой лучший друг в горах, и мы с ней партнеры на всю жизнь», — сказал Лидбеттер.

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Закончив службу в 14 лет, собака осталась жить с Лидбеттером и его семьей. Уже два года Скай наслаждается спокойной и размеренной жизнью без приключений.

Ранее сообщалось, что в Лхасе пять служебных собак, работавших в местном пожарном участке, вышли на пенсию. Животные искали людей после землетрясений и других стихийных бедствий.

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Евгения Черкасова
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