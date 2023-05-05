Искусанный акулой серфер сумел сохранить хорошее настроение

News 24: акула укусила любителя серфинга в ЮАР

Любитель серфинга из Кейптауна, ЮАР, сумел сохранить хорошее настроение после того, как его укусила акула во время катания возле пляжа в городе Джеффрис-Бей. Об этом сообщает News 24.

50-летний мужчина отдыхал в популярном для серфинга месте Supertubes. Во время катания на него напала акула. Хищная рыба искусала серфера.

Один из отдыхавших на пляже увидел происходящее и поднял тревогу. Другие серферы вышли из воды, но затем вернулись, чтобы помочь пострадавшему выбраться на берег. Очевидцы смогли достать аптечку для первой помощи при укусе акулы. Прибывшие на место происшествия спасатели помогли обработать рану после укуса, после чего мужчину госпитализировали.

Представитель Национального морского спасательного института Крэйг Лэмбинон заявил, что несмотря на произошедшее, мужчина был в хорошем состоянии и пребывал в отличном настроении.

Ранее сообщалось, что полутораметровая акула напала на профессионального серфера у побережья австралийского штата Западная Австралия и искусала его на глазах у друга. Пострадавшего госпитализировали и сделали операцию.

