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19:44, 28 апреля 2023Из жизни

Акула напала на профессионального серфера и искусала его на глазах у друга

ABC: серфер в Австралии отбился от напавшей от него полутораметровой акулы и спасся

Фото: Laura College / Unsplash

Полутораметровая акула напала на профессионального серфера у побережья австралийского штата Западная Австралия и искусала его на глазах у друга. Об этом сообщает ABC.

30-летний Макс Марсден катался на волнах вместе с другом, Дэнни Уильямсом. Неожиданно на Марсдена напала акула, укусила его за правую руку и прижала ее к доске для серфинга. Мужчина отбился от хищной рыбы, несколько раз ударив ее. При помощи друга он сумел доплыть до берега и спастись, превозмогая боль.

Спасти Марсдена оказалось непросто, так как на пути к берегу были скалы и песчаные дюны. Мужчины добрались до берега и выбрались на труднодоступный пляж, доехать до которого можно только на внедорожнике. Марсдену пришлось некоторое время подождать врачей скорой помощи. Его госпитализировали и сделали операцию. На его доске остались отметины от акульих зубов.

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Предположительно, на австралийца напала узкозубая акула. Этот случай стал первым зафиксированным нападением акулы в этом районе за десять лет.

Марсден и Уильямс вместе занимаются серфингом более 10 лет. Уильямс признался, что никогда не думал, что на них может напасть акула, и добавил, что ему потребуется несколько дней, прежде чем он будет готов снова зайти в воду. Он уверен, что как только состояние здоровья Марсдена восстановится, они продолжат заниматься любимым видом спорта.

Ранее сообщалось, что на Мальдивах туристка решила поплавать с акулами и была укушена за плечо и верхнюю часть спины. Сразу после произошедшего девушка обработала свои раны и снова пошла нырять в воду с опасными хищниками.

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Алиса Дмитриева
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