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06:40, 30 мая 2023Россия

Российский «Солнцепек» поразил два опорных пункта ВСУ

Чехов: экипаж ТОС-1 «Солнцепек» поразил 2 опорных пункта ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Экипаж тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» поразил два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Также в районе Великой Новоселки огнем артиллерии уничтожен склад боеприпасов противника. На южнодонецком направлении подразделения группировки «Восток» пресекли две попытки ВСУ провести разведку боем.

Кроме того, российская артиллерия нанесла упреждающие удары по скоплениям украинских военных в районах Времьевки и Великой Новоселки, уничтожены две боевые бронированные машины, грузовой автомобиль, пикап и живую силу.

В понедельник, 29 мая, стало известно о пресечении российской армией попытки отряда ВСУ зайти в село Лобковое. Рогов сообщал, что войска Украины такими действиями пытаются создать иллюзию обмана, чтобы ВС РФ старались больше сосредоточить силы на запорожском фронте.

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    Марина Совина
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