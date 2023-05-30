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10:26, 30 мая 2023Путешествия

Сотни застрявших на Шри-Ланке россиян приготовились к вылету на родину

За застрявшими на Шри-Ланке россиянами прилетел резервный борт из Екатеринбурга

Фото: Alejandro Martinez Vasqez / Globallookpress.com

Сотни российских туристов, застрявших на Шри-Ланке, приготовились к вылету на родину. Об этом РИА Новости рассказала директор турагентства «Чудо Света» Светлана Сибирякова, также ожидающая возвращения в Россию.

По словам собеседницы агентства, за путешественниками прилетел резервный борт из Екатеринбурга. Самолет отправится в Москву 30 мая в 12:30 по местному времени (10:00 по московскому). Отмечается, что пассажиры встретили воздушное судно аплодисментами.

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В понедельник, 29 мая, рейс Red Wings WZ 3078 не смог вылететь со Шри-Ланки (аэропорт Хамбантота). Примерно три часа пассажиры провели в самолете, после чего их вернули в авиагавань, а затем разместили в гостинице категории «пять звезд». Отмену рейса объяснили поломкой лайнера.

Сибирякова подчеркнула, что гостиница была шикарной, однако она не была готова принять разом свыше 400 человек. Обратного вылета туристам пришлось ожидать больше суток.

Ранее в мае сотни российских туристов застряли в международном аэропорту Антальи. Отмечается, что из-за технических проблем в авиагавани россиянам не удавалось вылететь из Турции больше суток. Аналогичная обстановка наблюдалась и в российских аэропортах — путешественники не могли вовремя отправиться на популярный курорт республики.

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    Фариза Бацазова
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