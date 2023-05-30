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13:58, 30 мая 2023Силовые структуры

Дело о теракте возбуждено после атаки дронов на Москву

СКР возбудил дело о теракте из-за атаки дронов на Москву, работают опытные следователи
Начало событий в новости СКР возбудил дело из-за атаки беспилотников на Москву

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки дронов на Москву. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследованием занялись опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СКР. Также привлечены специалисты Судебно-экспертного центра ведомства. Дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина.

Правоохранители рассматривают версию, что атака была организована украинскими спецслужбами и Вооруженными силами Украины (ВСУ). Также следователи выясняют, помогали ли им сторонники в России, так как не все дроны могли долететь до столицы с территории Украины.

Утром 30 мая стало известно об атаке беспилотников на Москву. По последним данным, были повреждены три дома в столице. Сначала произошел взрыв в многоэтажке в Новомосковском округе на улице Атласова. Затем на Профсоюзной улице в жилой дом врезался БПЛА, он попал в окно квартиры на 16-м этаже. Впоследствии стало известно о повреждении дома на Ленинском проспекте. В Московской области происшествия зафиксированы в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе.

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    Любовь Ширижик
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