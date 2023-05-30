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11:53, 30 мая 2023Силовые структуры

СКР возбудил дело из-за атаки беспилотников на Москву

СКР возбудил дело о терроризме и повреждении имущества из-за атаки беспилотников на Москву
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Следственный комитет России возбудил дело по статье о терроризме, повреждении имущества и другим статьям УК РФ из-за атаки беспилотников на Москву. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По сведениям издания, атака была организована украинскими спецслужбами и Вооруженными силами Украины (ВСУ). Также следователи выясняют, помогали ли им сторонники в России, так как не все дроны могли долететь до столицы с территории Украины.

Утром 30 мая стало известно об атаке беспилотников на Москву. По последним данным, были повреждены три дома в столице. Сначала произошел взрыв в многоэтажке в Новомосковском округе на улице Атласова. Затем на Профсоюзной улице в жилой дом врезался БПЛА, он попал в окно квартиры на 16-м этаже. Впоследствии стало известно о повреждении дома на Ленинском проспекте. В Московской области происшествия зафиксированы в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе.

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    Елизавета Новикова
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