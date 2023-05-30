В России восстановился трафик торговых центров
Трафик крупных российских торговых центров (ТЦ) начал восстанавливаться после резкого обвала посещаемости, вызванного уходом зарубежных брендов. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По информации издания, в апреле — середине мая посещаемость крупных ТЦ площадью более 40 тысяч квадратных метров выросла на 7 процентов год к году. По данным Focus Technologies, показатель Mall Index (отражает число посетителей на 1 тысячу квадратных метров торговых площадей) в России в апреле — середине мая в среднем вырос на 3 процента год к году.
По словам старшего директора CORE.XP Марины Малахатько, от ухода зарубежных брендов больше всего пострадали крупные торговые центры, так как в некоторых таких объектах иностранные сети занимали до 50 процентов арендопригодной площади.
Ранее в России пообещали появление 20 новых международных брендов.