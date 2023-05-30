Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
03:09, 30 мая 2023Экономика

В России восстановился трафик торговых центров

«Ъ»: трафик крупных российских ТЦ начал восстанавливаться после обвала посещаемости

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Трафик крупных российских торговых центров (ТЦ) начал восстанавливаться после резкого обвала посещаемости, вызванного уходом зарубежных брендов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, в апреле — середине мая посещаемость крупных ТЦ площадью более 40 тысяч квадратных метров выросла на 7 процентов год к году. По данным Focus Technologies, показатель Mall Index (отражает число посетителей на 1 тысячу квадратных метров торговых площадей) в России в апреле — середине мая в среднем вырос на 3 процента год к году.

По словам старшего директора CORE.XP Марины Малахатько, от ухода зарубежных брендов больше всего пострадали крупные торговые центры, так как в некоторых таких объектах иностранные сети занимали до 50 процентов арендопригодной площади.

Ранее в России пообещали появление 20 новых международных брендов.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости
    Зеленский заявил об утверждении сроков начала наступления ВСУ. Успех Украины под вопросом из-за нехватки вооружения
    В Минпросвещения рассказали о работе над вторым учебником по украинскому языку
    КНДР анонсировала запуск спутника для наблюдения за военными действиями США
    Нашествие крыс на станции железной дороги в Москве попало на видео
    В России восстановился трафик торговых центров
    В Киеве произошла серия взрывов
    Украинских военкомов сравнили с олигархами и богами
    В Минобороны Украины назвали количество полученных западных танков
    В России стали реже покупать лапшу быстрого приготовления
    В Минобороны Украины пообещали не нападать на российскую территорию
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.