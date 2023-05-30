В России восстановился трафик торговых центров

«Ъ»: трафик крупных российских ТЦ начал восстанавливаться после обвала посещаемости

Трафик крупных российских торговых центров (ТЦ) начал восстанавливаться после резкого обвала посещаемости, вызванного уходом зарубежных брендов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, в апреле — середине мая посещаемость крупных ТЦ площадью более 40 тысяч квадратных метров выросла на 7 процентов год к году. По данным Focus Technologies, показатель Mall Index (отражает число посетителей на 1 тысячу квадратных метров торговых площадей) в России в апреле — середине мая в среднем вырос на 3 процента год к году.

По словам старшего директора CORE.XP Марины Малахатько, от ухода зарубежных брендов больше всего пострадали крупные торговые центры, так как в некоторых таких объектах иностранные сети занимали до 50 процентов арендопригодной площади.

Ранее в России пообещали появление 20 новых международных брендов.