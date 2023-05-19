В России пообещали появление 20 новых международных брендов

Более 20 новых международных брендов в 2023 году могут прийти в Россию через Дубай

Более 20 новых международных брендов могут прийти в Россию через Дубай. Об этом со ссылкой на главу Союза торговых центров Булата Шакирова сообщает ТАСС.

По словам Шакирова, большие дубайские фонды держат много франшиз, и они не хотят отказываться от российского рынка. Именно поэтому партнеры заводят в Россию одежду, обувь, аксессуары и товары для дома с дубайской «пропиской». Многие из них намерены до конца года запустить новые бренды не только в столице, но и в городах-миллионниках, пообещал он.

С января по март российский рынок пополнили восемь новых зарубежных брендов, это почти половина от числа появившихся марок за прошлый год. В основном в страну пришли сети из Турции, сообщили в консалтинговой компании CORE.XP. Новые бренды работают в среднем ценовом сегменте, который опустел после ухода испанской Inditex и шведской H&M.

В конце октября стало известно, что испанская компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, а также Bershka и Stradivarius, продаст российский бизнес эмиратской группе Daher. При этом одежду упомянутых марок в Россию поставлять не будут даже под другими названиями, вместо этого Daher будет привозить собственные коллекции. Первые магазины группы открыли в Москве в начале мая.

Консалтинговая фирма Nikoliers подсчитала, что по итогам 2022 года количество новых зарубежных брендов в России в годовом выражении упало вдвое. Несмотря на то что о планах выхода на российский рынок заявляли 45 брендов, начать работу в стране удалось лишь десяти.

