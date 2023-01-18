На российском рынке стало в два раза меньше новых зарубежных брендов

«Ъ»: в 2022 году российский рынок потерял больше новых зарубежных брендов, чем приобрел

По итогам 2022 года число новых зарубежных брендов в России упало в два раза по сравнению с 2021 годом — на рынок вышло девять новых игроков против 19 в прошлом году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Nikoliers. По другим данным, в стране появилось на 5-6 брендов меньше (10-11 против 16).

Среди новых иностранных марок на рынке числятся в основном турецкие бренды — Perspective, Efor, Ipekyol, Twist — а также армянский Alex YVN, китайская сеть спортивных товаров Li-Ning, японские и американские косметические сети L&L Skin и Vilhelm Parfumerie, а также казахстанская кофейня Coffee Boom. При этом прийти в Россию в 2022 году должно было больше иностранных марок, однако большинству из 45 заявивших о соответствующем намерении брендов пока не удалось открыть точки в стране. Превалирующее число ретейлеров — из Турции (74 процента), еще 7 процентов — из Казахстана, 4 процента — из Китая и Индии, по 2 процента — из США, Армении, Японии, Белоруссии и Италии.

Параллельно в прошлом году рынок потерял больше брендов, чем на него вышло новых игроков. По данным Nikoliers, 23 ретейлера анонсировали окончательный уход из страны, еще 27 компаний приостановили работу, около 31 бренда было продано местному топ-менеджменту или холдингам из Турции, Китая и Ближнего Востока.

Такое поведение на рынке эксперты в основном связывают с проблемами поставок в страну, а также нежеланием брендов брать на себя риски при инвестициях в российскую экономику в текущих условиях. На фоне сокращения присутствия иностранных ретейлеров на рынке снижается ассортимент и вместе с тем качество товаров, а цены, наоборот, поднимаются, предупреждает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Однако потребители пока не замечают таких тенденций — в декабре 56 процентов россиян в опросе Kokoc Group заявили, что в торговых центрах и онлайне есть достаточно разнообразных магазинов.

По подсчетам FinExpertiza, в 2022 году число ликвидированных компаний в России снизилось на 25 процентов — до 280,2 тысячи. При этом в последние годы число закрытий бизнеса стабильно превышало количество открытий на фоне начатой в 2016 году кампании по борьбе с фирмами-однодневками, в 2022-м же открытия выросли на 4 процента, а закрытия на 27 процентов.