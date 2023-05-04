Российский рынок одежды пополнился иностранными брендами

«Ъ»: в 1 квартале 2023 года на российский рынок пришли 8 зарубежных ретейлеров

В Россию продолжают приходить иностранные бренды, в основном из сегмента массмаркета. Об этом пишет «Комменсантъ» со ссылкой на экспертов по коммерческой недвижимости.

Как сообщили в консалтинговой компании CORE.XP, за первый квартал 2023 года рынок пополнили восемь новых зарубежных брендов, что составляет почти половину от числа появившихся в России марок за весь 2022 год. В основном в страну пришли сети из Турции — Loft Jeans, NetWork, Club, AC&Co и Madam Coco, однако было и два бренда из Евросоюза, вернувшихся после приостановки деятельности в 2022 году, — французский продавец детской одежды JACADI и польский PitBull West Coast. Кроме того, в Москве состоялось открытие первого белорусского магазина мебели и товаров для дома Swed House, однако оно не оправдало надежд покупателей на появление аналога шведской IKEA.

Все новые бренды работают в среднем ценовом сегменте, который начали активно осваивать после ухода гигантов — испанской Inditex и шведской H&M. Генеральный директор Ricci | Blackstone Евгений Кузьмин отметил, что до весны 2022 года в Россию в основном стремились люксовые бренды с высокомаржинальной продукцией. Сейчас из-за запрета на ввоз в страну предметов роскоши стоимостью свыше 300 евро за единицу появление таких марок стало практически невозможным.

Помимо этого, спрос на премиальный сегмент снижается на фоне сокращения платежеспособности россиян. Кузьмин считает, что в будущем стоит ожидать появления новых игроков из Китая и Турции, так как западные бренды не решатся прийти в Россию из-за опасения вторичных санкций.

Эксперты объяснили, что переговоры по открытию новых сетей, которые появились только сейчас, в основном велись со второй половины 2022 года. Появление большого числа новых магазинов связано с окончательным расторжением договоров аренды с теми компаниями, которые решили уйти из России или сократить свое присутствие.

При этом, по данным CORE.XP, полностью покинули Россию с начала 2022 года только 15,38 процента из работавших в стране зарубежных ретейлеров, а приостановили свою деятельность 9,34 процента компаний. Еще как минимум 12 зарубежных сетей сообщили о планах по уходу из страны в текущем году, добавляют эксперты.

Ранее консалтинговая фирма Nikoliers сообщала, что по итогам 2022 года число новых зарубежных брендов в России упало в два раза по сравнению с 2021 годом — на рынок вышло девять новых игроков. При этом заявили о намерении выйти на российский рынок 45 брендов, но не всем удалось открыть торговые точки в стране.