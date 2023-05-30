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23:44, 30 мая 2023Бывший СССР

Мощный взрыв на стыке границ Украины, Белоруссии и России попал на видео

RusVesna: подорвана дорога для танков ВСУ на стыке границ Украины, Белоруссии и России

Видео: Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»

Мощный взрыв произошел на стыке границ Украины, Белоруссии и России и попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что была подорвана дорога для танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) у «трех сестер», в месте, где сходятся Украина (Черниговская область), Белоруссия (Гомельская область) и Россия (Брянская область).

Военкоры сообщают, что на границе в Черниговской области перекрыт путь для украинских военных, который они могли бы попытаться использовать для атак.

В ночь на 30 мая сообщалось о серии взрывов в Киеве. Уточнялось, что система противовоздушной обороны (ПВО) работала в городе и Киевской области.

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    Марина Совина
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