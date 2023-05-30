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08:00, 30 мая 2023Интернет и СМИ

Малышева развеяла миф о пользе активированного угля

Врач Елена Малышева развеяла миф о том, что активированный уголь помогает при диарее

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяли миф о пользе активированного угля. Врачи рассказали, что препарат не помогает при диарее. Выпуск доступен на платформе Rutube.

Продеус объяснил, что диарею вызывают токсические вещества, которые могут выводить адсорбенты. «Активированный уголь здесь — это прошлый век, возможность современных адсорбентов удерживать токсины в сотни раз превышают действия активированного угля», — отметил иммунолог.

При этом Малышева добавила, что активированный уголь по-прежнему является одним из самых популярных препаратов в России. «Доза активированного угля, которая действительно способна адсорбировать, составляет примерно 200 таблеток угля, которые выпить невозможно», — подчеркнула доктор.

Ранее Малышева предупредила об опасности приема некоторых антибиотиков и обезболивающих препаратов летом. По словам специалистки, часть этих препараты может увеличивать риск развития рака кожи.

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    Олег Давыдов
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