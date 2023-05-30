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20:57, 30 мая 2023Среда обитания

Стоимость жилья в России предложили увеличить

Минстрой предложил увеличить норматив стоимости жилья в России на 5 процентов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Стоимость жилья в России во второй половине 2023 года предложили увеличить на 5 процентов. Соответствующий проект приказа об изменении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади подготовил Минстрой, сообщает РИА Новости.

Показатель ведомство собирается установить на уровне 93,5 тысячи рублей. Кроме того, приказ должен утвердить среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах России на третий квартал 2023 года. Самые высокие значения предлагаются для Санкт-Петербурга — 165,3 тысячи рублей (показатель не изменился со второго квартала).

Большие показатели также устанавливаются для Москвы (161,7 тысячи рублей, минус 5 процентов), Чукотки (155,4 тысячи рублей, плюс 25 процентов), Краснодарского края (152,8 тысячи рублей, минус 1 процент), Приморского края (151,3 тысячи, снижение менее процента). Меньше всего жилье будет стоить в Кабардино-Балкарии (42,7 тысячи рублей за «квадрат», плюс 11 процентов), Ингушетии (46,3 тысячи рублей, рост менее процента), Курганской области (56,5 тысячи рублей, минус 2 процента).

Нормативы стоимости квадратного метра используют при расчете социальных выплат по государственным программам и закупках жилья для переселения из аварийного фонда. Кроме того, эти показатели применяют для расчетов межбюджетных трансфертов.

Ранее аналитики рассказали, что россиянам не стоит ждать снижения цен на жилье как на первичном, так и на вторичном рынках.

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    Нина Ташевская
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