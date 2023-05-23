Предсказано будущее цен на квартиры в июне

Аналитик Раманинов: в июне не стоит ожидать сильного снижения цен на новые квартиры

В июне 2023 года в России не стоит ожидать снижения цен на квартиры в новостройках. Будущее цен на жилье предсказали опрошенные Life.ru эксперты.

«Застройщики могут гибко управлять объемом предложения, не оказывая давления на цену. На "вторичке" без политических потрясений ожидать каких-то систематических дисконтов тоже не стоит», — рассказал аналитик компании «Рынки, деньги, власть» Сергей Раманинов.

Директор направления «Вторичный рынок» агентства «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома добавил, что спрос на вторичном рынке жилья остается активным — по его оценкам, в апреле 2023 года интерес к готовым квартирам оказался в два раза выше, чем в том же месяце 2022-го. Похожую динамику специалисты зафиксировали и в мае.

«Летом, когда традиционно на рынке недвижимости штиль, мы не ждем вспышек активности, но, учитывая, что еще с прошлого года накопился отложенный спрос, затишье маловероятно. Кроме того, вторичный рынок довольно оживлен за счет перетока покупателей из сектора новостроек», — отметил специалист.

По словам Шломы, тенденция будет сохраняться до тех пор, пока застройщики не опустят цены или пока стоимость «вторички» не поднимется до уровня новостроек. «Но сейчас мы не видим такой тенденции, и нет оснований для заметного роста цен на вторичном рынке. Экономическая ситуация непростая, покупательная способность населения не увеличивается», — заключил эксперт.

Ранее аналитики компании «Бест-Новострой» назвали российские мегаполисы с подешевевшим жильем на первичном рынке. Лидером рейтинга стал Нижний Новгород — средняя стоимость квартиры за год там сократилась в среднем на семь процентов, до 8,01 миллиона рублей.