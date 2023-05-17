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14:54, 17 мая 2023Среда обитания

Названы российские мегаполисы с подешевевшим жильем

«Бест-Новострой»: сильнее всего новостройки подешевели в Нижнем Новгороде и Новосибирске
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

C мая 2022 года новостройки сильнее всего подешевели в Нижнем Новгороде — средняя стоимость квартиры за год сократилась в среднем на семь процентов, до 8,01 миллиона рублей. Российские мегаполисы с заметным снижением цен на первичном рынке жилья назвали аналитики компании «Бест-Новострой» в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место занял Новосибирск с уменьшением средней стоимости лота на 5,7 процента, до 6,6 миллиона рублей. На третьей строчке оказалась Казань, где квартиры в новостройках подешевели на 4,4 процента, до 9,59 миллиона рублей. В пятерку лидеров также вошли Екатеринбург (минус 4,3 процента, до 6,15 миллиона рублей) и Воронеж (минус 3,8 процента, до 6,01 миллиона рублей).

Москва заняла в рейтинге 11 место — средняя стоимость объекта в столичных новостройках снизилась на 1,2 процента за год, до 26,74 миллиона рублей. По словам аналитиков, положительную динамику зафиксировали в семи городах-миллионниках из 16. Сильнее всего первичные квартиры подорожали в Волгограде — на 22,1 процента, до 6,11 миллиона рублей.

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«Снижение средней стоимости объекта в Нижнем Новгороде, Новосибирске и Казани связано с сокращением площадей продаваемых квартир. Также становится больше проектов на ранних стадиях готовности, где более низкие цены. А максимальное подорожание в Волгограде объясняется стартом нескольких жилых комплексов с относительно высокой ценой и выросшей строительной готовностью ряда ЖК, вместе с которой произошел и рост цен», — прокомментировала управляющий партнер Dombook, основатель компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Ранее сообщалось, что с апреля 2022-го по апрель 2023-го новостройки сильнее всего подорожали в Перми — средняя стоимость одного квадратного метра выросла на 15,3 процента и составила 118,6 тысячи рублей. Второе место в топе занял Омск с ростом на 12,3 процента, до 108,1 тысячи рублей, а третье — Челябинск с ростом на 11,1 процента, до 93,6 тысячи рублей.

Нина Ташевская
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