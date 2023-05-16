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10:18, 16 мая 2023Среда обитания

Названы российские города с максимальным ростом цен на новостройки

«Бест-Новострой»: сильнее всего новостройки подорожали в Перми и Омске

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

За год новостройки сильнее всего подорожали в Перми. Российские города с максимальным ростом цен на новое жилье назвали эксперты компании «Бест-Новострой», пишет РБК.

С апреля 2022 года по апрель 2023-го средняя цена квадратного метра в Перми выросла на 15,3 процента и составила 118,6 тысячи рублей. Второе место в топе занял Омск с ростом на 12,3 процента, до 108,1 тысячи рублей, а третье — Челябинск с ростом на 11,1 процента, до 93,6 тысячи рублей. Первую пятерку закрывают Краснодар (плюс 10,8 процента, до 141,7 тысячи рублей) и Волгоград (плюс 9,9 процента, до 97,3 тысячи рублей).

Москва оказалась на девятом месте рейтинга с ростом средней цены «квадрата» на 5,6 процента, до 494,3 тысячи рублей. Санкт-Петербург стал единственным городом, в котором эксперты зафиксировали отрицательную динамику. В нем новостройки за год подешевели на 2,4 процента, до 249,4 тысячи рублей за метр.

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Значительное удорожание нового жилья в Перми, Омске и Челябинске эксперты объясняют выходом на местные рынки новых проектов. «Рост издержек застройщиков, изменение экономической ситуации привели к тому, что во многих новых проектах цены даже на котловане значительно превышали средние по городу», — пояснила основатель «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Ранее сообщалось, что в апреле новостройки заметнее всего подорожали в Сочи. Положительная динамика составила 7 процентов.

Александра Качан
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