Определены крупные города России с подорожавшими новостройками

«Мир квартир»: квадратный метр в новостройках больше всего подорожал в Сочи

В апреле 2023 года среди крупных городов России новостройки больше всего подорожали в Сочи — динамика достигла семи процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

Аналитики определили, что новостройки в Сочи подорожали до 348,9 тысячи рублей за квадратный метр. В Волжском и Грозном зафиксировали подорожание на шесть процентов, в Махачкале — на пять процентов. Сильнее всего квадратный метр в новостройках подешевел в Кургане (на три процента), Саранске и Москве — на два процента в каждом.

При этом в среднем в крупных городах страны квадратный метр подорожал на процент — до 113,4 тысячи рублей. «Не исключено, что резкий скачок цен в Сочи связан с новыми ограничениями строительства и запретом переоборудования санаториев в апарт-комплексы, а также преддверием высокого сезона», — объяснили в компании.

Ранее аналитики инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед» выяснили, что стоимость квадратного метра жилья в самых дорогих квартирах на первичном рынке в Сочи составила 4,5 миллиона рублей.