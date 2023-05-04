Раскрыта стоимость самой дорогой «первички» в Сочи

Стоимость квадратного метра самого дорогого жилья в Сочи оценили в 4,5 миллиона рублей

Стоимость квадратного метра жилья в самых дорогих квартирах на первичном рынке в Сочи составила 4,5 миллиона рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли аналитики инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед».

За указанную сумму удастся приобрести жилье в клубной резиденции премиум-класса на первой линии моря. Новостройка расположена в поселке Сириус неподалеку от Олимпийского парка.

По данным экспертов, средняя стоимость квадратного метра «первички» в Сочи за последний год увеличилась более чем на 22,42 процента, или на 62,2 тысячи рублей, то есть до 339,6 тысячи рублей. В центральных районах курортного города, где преобладает дорогая застройка, стоимость «квадрата» оценивается в 550-600 тысяч рублей и выше. Средняя цена квадратного метра жилья элитного сегмента достигла показателя в 2,5 миллиона рублей. При этом такие объекты дорожали быстрее всего.

Напротив, одни из самых дешевых квартир в новых жилых комплексах на окраинах города без проблем с документацией можно найти за сумму от 200 тысяч рублей за «квадрат». Покупка еще более бюджетных объектов за 140-150 тысяч рублей, предупредили эксперты, зачастую представляют собой варианты, у которых есть «особенности» с документами.

«Девелоперы, понимая востребованность сочинской недвижимости в условиях моратория, в последние годы делали ставку на дорогие проекты. В итоге цены на новостройки в городе сильно выросли за последние два года», — отметил руководитель компании «Рентавед» Руслан Сухий. Таким образом, одной из основных причин повышения стоимости новых квартир в организации назвали дефицит предложения в связи с мораторием на новое строительство. Они подчеркнули, что подавляющее большинство объектов на первичном рынке относятся к бизнес-, премиум- или элит-сегментам, а массовых новостроек на рынке единицы. Объем предложения новых квартир в городе оценили в приблизительно 8,6 тысячи лотов.

В апреле стало известно, что в Сочи произошел всплеск фейковых объявлений о продаже жилья. По данным «Известий», от 34 процентов до 50 процентов объявлений о продаже квартир на курортах Краснодарского края поддельные.