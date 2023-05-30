Врач раскрыла россиянам главные причины быстрого загрязнения волос

Трихолог Татьяна Егорова: неправильное мытье головы влияет на быстрое загрязнение волос

Врач-трихолог Татьяна Егорова раскрыла россиянам главные причины быстрого загрязнения волос. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

По словам медика, в первую очередь на данную проблему влияет неправильное мытье головы. Так, она посоветовала не использовать в процессе горячую воду и не наносить бальзам на корни волос.

Кроме того, на быстрое загрязнение волос влияет питание. «Жирное, жареное, соленое, копченое и острое не стоит употреблять в пищу. Полезно пить много воды», — посоветовала она.

В заключение собеседница издания заявила о важности подбора шампуня по типу волос. «Трихолог может провести мезотерапию и выяснить, за счет чего у вас повышенная сальность», — пояснила специалистка.

В марте Татьяна Егорова назвала простые способы сохранить здоровье волос. По словам эксперта, для достижения данной цели следует правильно питаться и следить за употреблением необходимых витаминов и микроэлементов. Кроме того, понадобится наладить режим сна и физической активности и постараться избегать стрессов.