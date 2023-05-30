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13:37, 30 мая 2023Экономика

Россия столкнулась с отрицательным вкладом человеческого капитала в ВВП

ВШЭ: Россия с 2020 года перешла к отрицательному вкладу человеческого капитала в ВВП

Фото: Anton Savinov / Unsplash

Начиная с 2020 года вклад человеческого капитала (ЧК) в ВВП России стал отрицательным. В тот период он составил минус 0,4 процентных пункта, в 2021-м показатель опустился до минус 0,6 процентных пункта. Об этом свидетельствует исследование ведущего эксперта института «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ) Дарьи Авдеевой, на которое ссылается «Независимая газета».

Под уровнем человеческого капитала понимаются способности и навыки работников, влияющие на производительность труда, а также образование и уровень здоровья. В ряде российских государственных программ декларируются цель улучшение ЧК с помощью инвестиций в образование, повышение квалификации и оздоровления граждан.

Авдеева отмечает, что интерес к развитию человеческого капитала возник в связи с исчерпанием предыдущих факторов, обеспечивавших рост ВВП. Показатель напрямую влияет на производительность труда, способствует внедрению и распространению новых технологий, влияет на инвестиционные решения, а значит, и на накопление физического капитала.

По оценке эксперта, с 2004 по 2019 год вклад ЧК ни разу не опускался ниже нуля. Падение в 2020 году связано с пандемией COVID-2019. Большая смертность утянула интегральный показатель вниз, хотя вклад образования был положительным. Тем не менее в 2021-м году и здоровье, и образование ушли в отрицательную зону.

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Кризис 2022 года, связанный с западными санкциями и трансформацией экономики, приносит дополнительные угрозы человеческому капиталу. Авдеева объясняет, что многие знания и навыки в новых условиях окажутся неактуальными, системы образования и здравоохранения столкнулись с ограничениями, а кроме того, имеет место отток квалифицированных кадров.

Ранее сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» опросил работодателей и выяснил, что больше всего в России не хватает инженеров, включая инженеров-конструкторов и инженеров-технологов.

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    Платон Щукин
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