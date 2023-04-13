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12:14, 13 апреля 2023Экономика

В возможности решить проблему с инженерами в России усомнились

Во ВШЭ усомнились в возможности решить проблему с инженерами за счет увеличения их числа

Фото: Unsplash

Нехватка работников инженерных специальностей в России, на которую в последнее время жалуется бизнес, не связана с отсутствием кадров, а потому проблему вряд ли возможно решить за счет увеличения масштабов их подготовки. К такому выводу пришла профессор департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская, пишет «Коммерсантъ».

В своем исследовании, представленном на семинаре Высшей школы бизнеса, она опиралась на данные Росстата, которые заставляют усомниться в реальности дефицита. Так, число работников с высшим инженерно-техническим образованием в РФ с 2010 года выросло на 13 процентов, с 6,1 миллиона до 6,9 миллиона человек.

При этом спрос не увеличивался, а напротив, скорее сокращался. В промышленности, строительстве, транспорте и связи в 2000–2019 годах он снизился на 710 тысяч человек, а в 2010–2019 годах уровень занятости инженеров примерно соответствовал уровню занятости других профессионалов с высшим образованием.

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Помимо этого, показатели успешности выхода на рынок труда у выпускников-инженеров сравнимы с теми же показателями у выпускников-экономистов. Отдельно на специфику проблемы дефицита инженеров указывает скромная динамика доходов в отрасли. На начало 2023 года статистика не видит признаков конкуренции за кадры с помощью роста зарплат.

Таким образом, констатирует Варшавская, проблема работодателей, которые говорят о растущем дефиците специалистов, не связана с количеством граждан, обладающих подходящими дипломами.

Ранее сервис для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» опросил более 300 работодателей по всей России и выяснил, на какие должности сложнее всего найти сотрудников. Как оказалось, больше всего в стране не хватает инженеров, включая инженеров-конструкторов и инженеров-технологов.

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Платон Щукин
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