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19:14, 30 мая 2023Из жизни

Жених сорвал собственную свадьбу ради спасения гостя на другой свадьбе

The Thaiger: в Китае мужчина сорвал свою свадьбу ради спасения потерявшего сознание гостя

Фото: Beatriz Perez Moya / Unsplash

В китайском городе Хуайань, провинция Цзянсу, медбрат Фэн Ло Кунь сорвал собственную свадьбу ради спасения жизни гостя, который потерял сознание на другой свадьбе. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 мая. Жених собирался произнести речь на своей свадьбе, когда услышал, как в соседнем банкетном зале на помощь зовут врача. Оказалось, что один из гостей другой свадьбы потерял сознание. Мужчина тут же бросился спасать пострадавшего. Невеста поддержала Ло Куня и осталась ждать его возвращения.

Медбрат прибежал в банкетный зал и увидел, что у упавшего в обморок мужчины начались судороги. Он заподозрил, что у него случился эпилептический приступ. Ло Кунь попросил гостей вызвать скорую помощь, а сам принялся спасать гостя. Он положил в рот мужчины салфетку, чтобы тот не прикусил язык, а затем вместе с коллегами, которые присутствовали на его свадьбе, оказывал ему первую помощь до прибытия парамедиков.

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Через 10 минут в банкетный зал приехала бригада скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали. Оказалось, что у мужчины действительно была эпилепсия, однако приступов не случалось уже более 10 лет. Пациенту оказали необходимую помощь, и вскоре он пришел в сознание. Семья мужчины поблагодарила Ло Куня за спасение жизни пострадавшего.

Пользователи интернета, узнавшие о поступке медбрата, похвалили мужчину и пожелали ему счастливой жизни в браке. «За такого хорошего человека стоит выйти замуж. Он не только добр, но и уважает свою невесту. Так что, дамы, смотрите в оба, чтобы найти хорошего мужа», — пишет один человек в сети.

Ранее сообщалось, что в США занимавшиеся в спортзале полицейский и медсестра спасли жизнь потерявшей сознание посетительнице. По словам медсестры, она не собиралась посещать тренажерный зал в день, когда спасла женщину, так как работала целые сутки до этого и была очень уставшей.

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    Алиса Удовик
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