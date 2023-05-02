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20:32, 2 мая 2023Из жизни

Занимавшиеся в спортзале полицейский и медсестра спасли жизнь посетительнице

В США занимавшаяся в спортзале медсестра спасла жизнь упавшей в обморок посетительнице

Фото: Mark Bertulfo / Unsplash

В американском городе Миллтаун, штат Нью-Джерси, занимавшиеся в спортзале полицейский Джо Боуэр и медсестра Мелисса Лазарк спасли жизнь потерявшей сознание посетительнице. Об этом сообщает News 12.

24 апреля посетительница тренажерного зала Фрэн Зац внезапно упала в обморок, находясь на беговой дорожке. Боуэр и Лазарк, занимавшиеся рядом с женщиной, тут же поспешили ей на помощь. «Сначала она дышала, а потом просто перестала дышать», — рассказывает медсестра.

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Лазарк начала делать Зац сердечно-легочную реанимацию, чтобы она пришла в сознание. Спустя некоторое время медсестре удалось привести посетительницу в чувство. К тому времени на помощь Зац прибыли медики.

По словам Лазарк, она не собиралась посещать тренажерный зал в день, когда спасла Зац, так как работала целые сутки до этого и была очень уставшей. «Вероятность того, что я приду в спортзал после 24-часовой смены, особенно сразу после нее, очень мала», — отмечает она.

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Алиса Удовик
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