Парикмахер назвала визуально омолаживающие стрижки

Парикмахер Андреа Клэр: современная версия стрижки шегги визуально омолаживает

Парикмахер и визажист Андреа Клэр назвала визуально омолаживающие стрижки. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

В первую очередь специалистка посоветовала обратить внимание на современную версию прически шегги, которая представляет собой мягкие слои рваных прядей и челки и создает эффект беспорядка на голове. В качестве примера она привела образ героини популярного сериала «Бортпроводница», роль которой сыграла актриса Кейли Куоко.

Кроме того, скрыть возрастные изменения, в том числе морщины, поможет классический боб (стрижка с удлинением на лицо и укороченным, градуированным, объемным затылком — прим. «Ленты.ру»). По словам Клэр, данная стрижка отлично подойдет тем, кто любит сушить волосы естественным способом или с помощью фена.

В заключение эксперт выделила челку-шторку, которую предпочитает носить актриса и продюсер Голди Хоун. «Это быстрый способ смягчить черты лица. При этом можно поиграть с пробором, чтобы сделать образ более нежным», — объяснила Клэр.

В марте креативный директор бренда Color Wow и звездный парикмахер, работавший с актрисами Дженнифер Энистон, Кэти Холмс, Джозеф Мейн перечислил пять главных ошибок в уходе за волосами. В первую очередь специалист призвал никогда не использовать шампуни для придания объема и разглаживания вьющихся волос. По его словам, данные продукты замедляют рост прядей и делают их жирными.