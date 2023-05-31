Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:40, 31 мая 2023Ценности

Парикмахер назвала визуально омолаживающие стрижки

Парикмахер Андреа Клэр: современная версия стрижки шегги визуально омолаживает

Фото: Adam Winger / Unsplash

Парикмахер и визажист Андреа Клэр назвала визуально омолаживающие стрижки. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

В первую очередь специалистка посоветовала обратить внимание на современную версию прически шегги, которая представляет собой мягкие слои рваных прядей и челки и создает эффект беспорядка на голове. В качестве примера она привела образ героини популярного сериала «Бортпроводница», роль которой сыграла актриса Кейли Куоко.

Кроме того, скрыть возрастные изменения, в том числе морщины, поможет классический боб (стрижка с удлинением на лицо и укороченным, градуированным, объемным затылком — прим. «Ленты.ру»). По словам Клэр, данная стрижка отлично подойдет тем, кто любит сушить волосы естественным способом или с помощью фена.

В заключение эксперт выделила челку-шторку, которую предпочитает носить актриса и продюсер Голди Хоун. «Это быстрый способ смягчить черты лица. При этом можно поиграть с пробором, чтобы сделать образ более нежным», — объяснила Клэр.

В марте креативный директор бренда Color Wow и звездный парикмахер, работавший с актрисами Дженнифер Энистон, Кэти Холмс, Джозеф Мейн перечислил пять главных ошибок в уходе за волосами. В первую очередь специалист призвал никогда не использовать шампуни для придания объема и разглаживания вьющихся волос. По его словам, данные продукты замедляют рост прядей и делают их жирными.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости
    Ставшую причиной роста цен на газ в Европе утечку остановили
    Мужчина решил пересечь Атлантику на метровой лодке и сдался в первый день
    Врач перечислила опасные последствия укуса клеща
    Непристойные танцы с российским подростком попали на видео
    В ООН подтвердили контакты со сторонами продуктовой сделки по экспорту аммиака
    Для дачников предложили ввести новый налог
    У российской пенсионерки украли миллион рублей под видом снятия порчи со змеями
    Вышел трейлер шестого сезона «Черного зеркала» с Сальмой Хайек
    Врач перечислил снижающие риск развития слабоумия привычки
    Президент Хорватии раскритиковал приветствие «Слава Украине»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.