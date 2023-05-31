Диана Арбенина заявила о намерении остаться в России

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина заявила, что намерена остаться в России

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина призвала СМИ не распространять фейковую информацию о ней и ее деятельности. Ее слова приводит ТАСС.

Певица подчеркнула, что намерена остаться в России, со своими слушателями. «Я никогда не комментирую фейки, но, видимо, тем самым я развязала руки всем этим невнятным Telegram-каналам, которые в погоне за кликабельностью пытаются дурить народ, выдавая свои фантазии за мои высказывания. Люди сейчас тонкие, реагируют и верят. Еще в апреле 2022 года я сказала, что никуда не уеду, я остаюсь в своей стране, с моим народом, с моей культурой», — заявила Арбенина.

Она добавила, что в настоящий момент живет в России, а значит — разделяет сложившуюся ситуацию с согражданами. «Хватит нагнетать в погоне за хайпом и заголовками. Если вы называете себя СМИ, будьте ими. Опирайтесь на факты и мою прямую речь, а не выдавайте желаемое за действительное», — подытожила артистка.

Ранее стало известно об отмене концертов Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в разных городах России. Причиной таких решений со стороны площадок связывают с тем, что артистка выступала с критикой специальной военной операции (СВО) на Украине. При этом выступления в таких городах, как Ростов-на-Дону, Краснодар, Нальчик, Волгоград и Москва, по словам организаторов, состоятся.