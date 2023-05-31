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07:15, 31 мая 2023Бывший СССР

В России оценили обстановку вблизи Артемовска

Военный эксперт Рожин сообщил, что ВСУ не ведут наступательных действий вблизи Артемовска

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Военный эксперт Борис Рожин оценил обстановку вблизи Артемовска (украинское название — Бахмут). По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ведут контрнаступательных действий вблизи города с целью вернуть его под свой контроль, передает «Московский Комсомолец».

Специалист отметил, что ближайшие украинские позиции находятся в районе Хромово и неподалеку от Красного. К юго-западу идут позиционные бои между Красным и Клещеевкой после неудачной попытки ВСУ прорваться в населенный пункт.

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«Нам Красное так и эдак придется брать, ну, а противник, вероятно, попробует еще разок прощупать возможность создать нам проблемы к юго-западу от города. Также не исключены попытки атак в направлении Курдюмовки», — пояснил эксперт.

Рожин сообщил, что в городе продолжается ротация, туда заходят различные части Вооруженных сил России, силовики Донецкой народной республики (ДНР) и добровольцы.

На северо-западе от Артемовска продолжались бои за лесопосадки у дороги Часов Яр – Хромово, однако этот путь уже не играет прежнего значения, ВСУ пытаются выровнять фронт, а российские военные хотят обеспечить удобные позиции для движения в сторону Орехово-Васильевки, Богдановки и Новомарково, заключил эксперт.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украинская армия, не имеющая успехов на поле боя, столкнется с наступление российской армии после взятия Артемовска.

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    Марина Совина
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