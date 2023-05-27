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11:32, 27 мая 2023Бывший СССР

Экс-советник Кучмы предрек наступление российской армии после взятия Артемовска

Экс-советник Кучмы Соскин предрек наступление российской армии после взятия Артемовска

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинская армия, не имеющая успехов на поле боя, столкнется с наступление российской армии после взятия Артемовска. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.

«Что-то будет. Они пойдут в наступление. Что-то произойдет», — спрогнозировал он.

Ранее бывший депутат и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признал, что Артемовск полностью находится под контролем России.

20 мая отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли Артемовск под полный контроль. Сражение за город продолжалось больше 200 дней и стало одним из самых продолжительных с начала спецоперации. В ночь на 21 мая Минобороны России подтвердило, что российские силы взяли под контроль Артемовск.

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    Виктория Кондратьева
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