Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:05, 27 мая 2023Бывший СССР

На Украине признали полный контроль России над Артемовском

Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил о полном контроле России над Артемовском

Фото: пресс-служба компании «Конкорд» / Reuters

Город Артемовск (украинское название — Бахмут) находится полностью под российским контролем, линия фронта уже в нескольких километрах от города. Об этом заявил бывший депутат и генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Штурм закончен. Бахмут находится во вражеских руках», — признал Луценко в эфире украинского «5 канала».

По его мнению, дальнейшая оборона Артемовска не имела смысла для Украины. «Пребывание наших подразделений в отдельных кварталах Бахмута, как это было еще месяц назад, диктовалось необходимостью подготовить вторую линию обороны. Сейчас такой необходимости нет», — сказал экс-депутат.

20 мая отряды частной военной компании (ЧВК) Вагнера взяли Артемовск под полный контроль. Сражение за город продолжалось больше 200 дней и стало одним из самых продолжительных с начала спецоперации. В ночь на 21 мая Минобороны России подтвердило, что российские силы взяли под контроль Артемовск.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине признали полный контроль России над Артемовском
    СБУ признало причастность Киева к взрыву на Крымском мосту
    Стало известно имя первого книжного курьера в России
    Илон Маск предрек использование искусственного интеллекта в военных целях
    В Раде призвали избавиться от «русифицированного» названия Грузии
    В московском метро временно закроют центральный участок серой ветки
    Александр Емельяненко победил блогера Ершова
    Прилепин рассказал о четырех перенесенных сложных операциях
    Захарова заявила об отсутствии интереса США и Украины к Африке
    Байден приостановил свое выступление из-за потерявшей сознание баскетболистки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.