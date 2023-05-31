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12:59, 31 мая 2023Из жизни

Художница придумала необычный способ использовать нераспроданный хлеб

NDTV: художница из Японии начала делать популярные светильники из черствого хлеба

Юкико Морита из Японии начала превращать нераспроданный хлеб в популярные светильники. Об этом сообщает NDTV.

Художница придумала необычный способ использовать черствые хлебобулочные изделиями, чтобы обратить внимание общества на проблему перепроизводства продуктов питания и количество пищевых отходов.

На видео, которое Морита выложила в своей соцсети, она аккуратно извлекает хлебную мякоть из середины длинного багета, вставляет внутрь лампочки и делает основу для светильника из пробковой доски, после чего его можно было поставить на стол или повесить на стену. Морита обрабатывает свои изделия специальным раствором, чтобы хлеб не покрывался плесенью и не крошился.

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Лампы Мориты, которые она выпускает под собственным брендом Pampshades, быстро стали популяры среди пользователей интернета, которые делятся друг с другом видео о необычных светильниках и покупают их. «Какой классный свет! Комфорт теплых оттенков и симметрия — просто отпад», — описал свои впечатления один из подписчиков Мориты.

Художница делает лампы не только из багетов, она использует также булки, круассаны и круглые буханки. Ее лампы можно приобрести на фирменном вебсайте. Цены на светильники варьируются от 4,9 до 25 тысяч йен (от 2,8 до 14,5 тысячи рублей).

Ранее сообщалось об экологе из США, который нашел замену туалетной бумаге. Мужчина уже пять лет использует листья куста шпороцветника и проводит кампанию по популяризации этого растения для личного пользования в туалете.

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    Антонина Черташ
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