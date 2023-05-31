Художница придумала необычный способ использовать нераспроданный хлеб

NDTV: художница из Японии начала делать популярные светильники из черствого хлеба

Юкико Морита из Японии начала превращать нераспроданный хлеб в популярные светильники. Об этом сообщает NDTV.

Художница придумала необычный способ использовать черствые хлебобулочные изделиями, чтобы обратить внимание общества на проблему перепроизводства продуктов питания и количество пищевых отходов.

На видео, которое Морита выложила в своей соцсети, она аккуратно извлекает хлебную мякоть из середины длинного багета, вставляет внутрь лампочки и делает основу для светильника из пробковой доски, после чего его можно было поставить на стол или повесить на стену. Морита обрабатывает свои изделия специальным раствором, чтобы хлеб не покрывался плесенью и не крошился.

Лампы Мориты, которые она выпускает под собственным брендом Pampshades, быстро стали популяры среди пользователей интернета, которые делятся друг с другом видео о необычных светильниках и покупают их. «Какой классный свет! Комфорт теплых оттенков и симметрия — просто отпад», — описал свои впечатления один из подписчиков Мориты.

Художница делает лампы не только из багетов, она использует также булки, круассаны и круглые буханки. Ее лампы можно приобрести на фирменном вебсайте. Цены на светильники варьируются от 4,9 до 25 тысяч йен (от 2,8 до 14,5 тысячи рублей).

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