Эколог на пять лет заменил туалетную бумагу листьями и похвастался результатом

Пять лет подтирающийся листьями мужчина посоветовал последовать его примеру

Мужчина из США начал использовать листья вместо туалетной бумаги и посоветовал всем последовать его примеру. О необычном эксперименте американского эколога сообщает Metro.

36-летний Робин Гринфилд из Ашевилля, Северная Каролина, подтирающийся листьями куста шпороцветника вместо туалетной бумаги, утверждает, что они обладают идеальной текстурой и размером для этих целей. Он впервые стал заменять туалетную бумагу альтернативными вариантами в 2013 году. Сначала Гринфилд прибег к помощи остатков бумажных платков и салфеток. Однако пять лет назад он обнаружил, что листья шпороцветника могут стать более экологичным решением. С тех пор Гринфилд не пользовался ни салфетками, ни бумагой во время визитов в туалет.

Эколог похвастался, что сэкономил тысячи долларов в результате эксперимента. Он надеется, что другие последуют его примеру и тоже заменят туалетную бумагу листьями, потому что видит в таком подходе одни плюсы.

Потребление туалетной бумаги ускоряет исчезновение лесов, а также провоцирует использование огромного количества горючих ископаемых из-за необходимости транспортировки. Так что мой совет — растить свою «бумагу» дома и находить альтернативы консюмеризму, который никогда еще не был таким разрушительным, как сегодня Робин Гринфилд эколог

Шпороцветник — это кустарник, который изначально произрастал в Африке и южной Азии, но был завезен в Европу и Америку. У него крупные листья, бархатистая поверхность и приятный запах. При этом, по словам Гринфилда, они выдерживают давление и не рвутся от нажатия. Кустарник можно растить в горшке в домашних условиях.

Робин Гринфилд уже начал благотворительную кампанию #GrowYourOwnTP (#ВырастиСобственнуюТуалетнуюБумагу). В начале мая Гринфилд закончил 11-дневный тур по городам Флориды, в ходе которого продвигал свою инициативу. Посетители его выступлений не только получили бесплатные ростки шпороцветника, но и посидели на выставочном экземпляре компостного туалета Гринфилда.

Ранее сообщалось о канадце из Великобритании, который начал обнимать незнакомцев за деньги. Мужчина называет это терапией и берет около семи тысяч рублей за часовой сеанс объятий.

