Мужчина начал обнимать незнакомцев за деньги и открыл свой бизнес

Мужчина начал обнимать незнакомцев за деньги и назвал это «обнимательной» терапией

Мужчина из Великобритании, предлагающий объятия за деньги, рассказал о своем бизнесе. Его историю опубликовало издание Daily Mirror.

Канадец Тревор Хутон, живущий в британском городе Бристоль, уже много лет специализируется на занятии, которое называет «обнимательной» терапией: он обнимает незнакомцев и берет за это почасовую оплату. В своей профессиональной деятельности мужчина пользуется псевдонимом Сокровище.

Профессиональный «обниматель» долгое время был фрилансером, но недавно в связи ростом клиентуры открыл собственную компанию Embrace Connections («Связи объятий»). Он считает, что это поможет популяризировать его работу, а наличие бренда будет вызывать у потенциальных клиентов больше доверия. Хутон с энтузиазмом относится к своему детищу и говорит, что выбрать такую необычную профессию его заставил искренний интерес к процессу создания связей между людьми.

Персональный сеанс объятий с Сокровищем стоит 75 фунтов стерлингов в час (около семи тысяч рублей). Желающие также могут принять участие в «обнимательной вечеринке» за 30 фунтов стерлингов в час (около трех тысяч рублей), в ходе которых участники смогут «исследовать возможности физического контакта с другими людьми в несексуальном контексте в безопасной и доброжелательной обстановке».

Хутон считает, что к нему преимущественно обращаются те, кто ищет нестандартные формы психотерапии. Среди них есть люди, которые по какой-то объективно причине лишены опыта тактильности. Еще одна группа — те, кто заботится о других и чаще делится прикосновениями, не получая их в ответ. Наконец, есть тревожные люди и те, у кого с прикосновением связаны травмы. Они хотят заново научиться получать радость от физического взаимодействия с другими людьми.

Один из его клиентов, 24-летний студент факультета бизнеса и финансов Марк Ли, прошел уже через две «обнимательных сессии» и доволен результатом.

Мне тяжело говорить о проблемах, если я не близок с человеком. Но «обнимательная» терапия создала доверительные отношения с Сокровищем, и мне стало комфортно обсуждать с ним свои трудности. Я думаю, пробовать что-то новое правильно. К тому же бъятия помогают улучшить настроение и справиться с усталостью Марк Ли клиент Embrace Connections

По словам Хутона, не всем близок подобный способ разбираться с проблемами, а многие вообще считают, что он оказывает секс-услуги. Ему приходится объяснять клиентам, что его компания предлагает «больше, чем объятие». Ее миссия — одарить клиента «потоком заботы, тепла и доброжелательности через прикосновение».

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